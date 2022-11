Da anni Inter Campus e UEFA Foundation for Children collaborano nel mondo affinché siano promossi e tutelati i diritti dell’infanzia. Dopo le attività svolte in Israele e Palestina (2016), in Venezuela (2018) e in Angola, Camerun, Congo e Uganda (2019), il progetto sociale nerazzurro è stato nuovamente selezionato tra le realtà meritevoli di supporto, questa volta in Colombia e Venezuela.

Il programma Sport as tool to prevent deviant behavior in high-risk communities: Colombia and Venezuela, facing crisis through football consisterà in un’attività biennale a favore dei 530 bambini e famiglie già parte di Inter Campus nei due paesi sudamericani. Le maggiori vulnerabilità locali, identificate grazie all’esperienza di campo maturata nel tempo, ma anche a specifiche attività di ricerca scientifica e di analisi d’impatto svolte in loco, sono legate al tema nutritivo e alla prevenzione rispetto a comportamenti violenti dettati dal contesto socio-economico che affligge le comunità.