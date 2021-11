UEFA Playmakers Programme con l’Inter e la Disney: si parte il 13 novembre

Tutte le informazioni per iscriversi e prendere parte al progetto della UEFA

A partire da quest'anno, grazie alla FIGC e attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, il programma è stato lanciato anche in Italia. L’Inter, da sempre in primo piano nell’attenzione verso l’educazione dei bambini e dei ragazzi dal punto di vista sportivo ed umano, ha aderito al progetto nato con la finalità di promuovere uno stile di vita sano e attivo per appassionare ed entusiasmare le bambine ed avvicinarle al gioco del calcio.

"Le attività prenderanno il via al Centro di Formazione Suning in memoria di Giacinto Facchetti, sabato 13 novembre dalle 9.30 alle 13 con allenatori e istruttori nerazzurri che seguiranno le giovani atlete con un approccio giocoso e divertente - si legge nel comunicato ufficiale dell'Inter -. Le sessioni di allenamento si svilupperanno seguendo le storie dei successi Disney e attraverso un programma fatto di storie, gioco e divertimento con al centro il lavoro di squadra e l'immaginazione.

La nuova metodologia di Playmakers è basata sui risultati della ricerca e sull’esperienza per offrire alle bambine i migliori presupposti per l’apprendimento e il divertimento e si pone l’obbiettivo di lavorare sul calcio di base in chiave femminile con una proposta disegnata sulle necessità delle giovani atlete per rafforzare la fiducia in loro stesse e la creatività".