Aleksander Ceferin sarà rieletto per i prossimi 4 anni come presidente della UEFA, carica che ha assunto il 14 settembre 2016. Nyon, infatti, oggi ha annunciato di aver ricevuto entro la scadenza del 5 gennaio 2023 solo la candidatura del dirigente sloveno, che verrà confermato durante il 47° Congresso Ordinario UEFA, in programma il prossimo 5 aprile, a Lisbona. Per la cronaca, sono stati confermati anche i candidati per la carica di membri europei del Consiglio FIFA:

Candidati per una posizione nel ruolo di vicepresidente FIFA (per quattro anni) (in ordine alfabetico):

1. Sándor Csányi*, Ungheria

2. Ari Lahti, Finlandia

*in corsa per la rielezione

Candidati alla carica di Vicepresidente FIFA riservata alle quattro federazioni britanniche, ovvero Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles (per quattro anni) (in ordine alfabetico):

1. Debbie Hewitt, Inghilterra