Lazar Samardzic è stato un tormentone estivo nelle trattative di calciomercato. Alla fine il fantasista dell'Udinese non è arrivato all'Inter e adesso voci di radio mercato riferiscono un forte interessamento della Lazio. Nel frattempo è stato reintegrato in gruppo: Sottil l'ha convocato per la gara di domani sera contro la Juventus, in programma alla Dacia Arena.