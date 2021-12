Udinese-Salernitana, i friulani saranno regolarmente in campo

La formazione campana non è partita per il Friuli

Nonostante la mancata partenza per il Friuli della squadra di Colantuono, Udinese-Salernitana vedrà comunque presenti alla Dacia Arena giocatori e staff della formazione di casa. Lo riporta l'Ansa, secondo cui nonostante non ci siano dichiarazioni ufficiali, l'Udinese è convinta di presentarsi non avendo per ora ricevuto comunicazioni dalla Lega Serie A. La Salernitana ha invece ribadito in un comunicato, ieri sera, di non essere in partenza per via dello stop imposto dall'Asl dopo i recenti casi di Covid-19.