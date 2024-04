L'Udinese perderà un pezzo pregiato per la sfida della Bluenergy Arena di lunedì prossimo contro l'Inter: nel corso della sfida contro il Sassuolo, infatti, l'attaccante bianconero Lorenzo Lucca è stato ammonito per gioco falloso al sedicesimo del primo tempo a Reggio Emilia. Per il giocatore ex Ajax, diffidato, scatterà inevitabile la squalifica.

Tra gli altri giocatori al momento in campo per la squadra di Gabriele Cioffi, corrono identico rischio Nehuen Perez e Florian Thauvin, peraltro andato a segno per il gol dell'1-1 tre minuti dopo la rete del vantaggio neroverde firmata da Grégoire Defrel, mentre in panchina i giocatori diffidati sono Isaac Success e Lautaro Giannetti.