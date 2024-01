Radio Serie A ha raggiunto Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, che oltre a tornare sulla partita pareggiata a Firenze rivela quelli che sono i suoi giocatori di riferimento: "Il mio idolo è Luka Modric, come persona e come calciatore. Cerco sempre di imparare anche da altri giocatori in Italia: due esempi possono essere Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan, che giocano da mezze ali".