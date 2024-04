Ci sarà il terzo tutto esaurito al Bluenergy Stadium di Udine in occasione della sfida di lunedì sera fra i padroni di casa e l’Inter di Simone Inzaghi, capolista della Serie A. Il club friulano conclude le tre gare casalinghe contro le tre big del calcio italiano e in tutti i casi lo stadio friulano registrerà il tutto esaurito, coi pochissimi biglietti rimasti che secondo la Gazzetta dello Sport sono destinati a esaurirsi in giornata.