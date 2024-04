Stasera alle 20.45 l'Inter di Simone Inzaghi è favoritissima nella sfida di campionato contro l'Udinese impegnata nella lotta per la salvezza, uno squilibrio di classifica rispecchiato anche dalle quote scommesse di Newgioco. Segno 1 difficile essendo bancato a 7,00, mentre il colpo esterno della squadra di Inzaghi paga appena 1,42 volte la posta. Alto anche il pareggio, proposto a quota 4,70 sulla lavagna scommesse. Partita con tanti gol? Le opzioni under 1,5 e over 1,5 pagano rispettivamente a 3,80 e 1,22 mentre uno scialbo 0-0 è visto a 15,00.