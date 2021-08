UCL su Amazon, Foroni: “Ogni mercoledì la miglior partita di un’italiana”

Il Business Lead Sports: "Sceglieremo di trasmettere quella che sarà la partita più rilevante per gli appassionati"

Marco Foroni, Business Lead Sports IT di Amazon Prime Video, ha spiegato quello che sarà l'impegno del colosso degli Ott per la trasmissione delle partite di Champions League a loro assegnate: “Tutte le partite delle squadre italiane saranno prodotte con il massimo della tecnologia: 20 camere dedicate e trasmissione in UltraHd 4k e Hdr per colori più vivi e brillanti. Saremo la casa della Champions League del mercoledì, con la miglior partita di una squadra italiana. Le 17 partite a stagione saranno così spalmate: si parte con la Supercoppa europea, poi due gare dei playoff, sei dei gironi, quattro degli ottavi, due dei quarti e due semifinali. Tutto compreso nell’abbonamento di Prime. Sceglieremo di trasmettere quella che sarà la partita più rilevante per gli appassionati. On demand? L’appuntamento live resta centrale, ma la partita resterà disponibile on demand, anche in un secondo momento, integrale".