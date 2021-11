U-21, Nicolato punta su Mulattieri: chance da titolare nel test con la Romania

L'attaccante di proprietà dell'Inter, quest'anno in prestito al Crotone, comporrà il tridente offensivo con Piccoli e Cancellieri

Chance da titolare per Samuele Mulattieri con l'Under 21 italiana, impegnata questo pomeriggio in amichevole contro i pari età della Romania, allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone. Paolo Nicolato, ct degli azzurrini, ha deciso di puntare sull'attaccante dell'Inter, quest'anno in prestito al Crotone, schierandolo nel tridente con l'atalantino Roberto Piccoli e il veronese Matteo Cancellieri.