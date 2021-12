Coppa Italia, l’Udinese passeggia sul Crotone: il poker vale la Lazio agli ottavi

Rotondo successo della truppa di Cioffi nella seconda gara di Coppa Italia della giornata

Basta davvero il minimo sforzo alle seconde linee dell'Udinese per arrotondare il profitto contro un Crotone sempre più in crisi di risultati. Se è vero che non ci si aspettava molto dalla prestazione dei pitagorici, è altrettanto evidente una resa lampante, agevolata e accelerata dalla difficoltosa forma psicologica in cui versa lo stato mentale di una squadra che fatica a ritrovare le coordinate per fuoriuscire da un tunnel lunghissimo (sesta sconfitta di fila, la nona nelle ultime dieci!) che nemmeno il cambio di allenatore (è tornato Modesto al posto di Marino) pare averne accorciato la percorrenza. I destini si sistemano già al 20' quando Pussetto sblocca cogliendo il suggerimento da sinistra di Success per spedire in buca d'angolo il piatto destro; il raddoppio è marchiato da De Maio, abile a colpire con la torsione in area gelando l'incerto Saro in uscita.