Tutto pronto per Empoli-Inter, nerazzurri in campo con la terza maglia

La squadra di Inzaghi pronta a scendere in campo. Terza maglia pronta per i nerazzurri

Tutto pronto al Castellani di Empoli, dove tra un'ora l'Inter scenderà in campo per affrontare la squadra di Andreazzoli nella gara valida per la decima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, arrivata da qualche minuto, scenderà in campo con la terza maglia come testimoniano le foto dello spogliatoio nerazzurro.