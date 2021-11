Tutto pronto a San Siro: l’Inter affronterà lo Shakhtar con la prima maglia

Ottavi in testa e prima maglia addosso: tutto pronto negli spogliatoi del Meazza

Tutto pronto a San Siro, dove tra meno di un'ora l'Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo per affrontare lo Shakhtar di Roberto De Zerbi con l'obiettivo di centrare la qualificazione agli ottavi di finale. Una qualificazione che manca da ben dieci anni e che i campioni d'Italia hanno come primo obiettivo stagionale. In attesa della squadra, tutto già addobbato di nero e azzurro anche all'interno del 'dressing-room', dove sono già state esposte le divise con le quali gli interisti affronteranno gli ucraini: come da copione, pronta ad essere indossata è la prima maglia.