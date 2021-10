Tutti pazzi per Lucca, Corrado: “Ogni giorno ascoltiamo chiamate o messaggi”

Il presidente del Pisa: "Prima o poi dovremo considerare interesse di altri club"

Continuano ad aumentare gli ammiratori di Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa che ha cominciato la sua stagione in Serie B mettendo a referto sei gol in sette presenze. Il giovane attaccante di Moncalieri, finito da tempo in orbita Inter, è attenzionato da diversi club, come rivelato dal presidente del club toscano Giuseppe Corrado: "Ogni giorno ascoltiamo chiamate e messaggi, la nostra disponibilità è grandissima - le sue parole a Radio Sportiva - . E' un ragazzo serio, normale sia ambito ma deve ancora crescere e completarsi. Prima o poi dovremo considerare interesse di altri club".