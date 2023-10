Lautaro Martinez è l'ultima bandiera dell'Inter. Questo è il giudizio di Leo Turrini per il Quotidiano Sportivo: "Non per i quattro gol rifilati all’incirca in mezz’ora alla povera Salernitana. No: è che questo argentino sembra innamorato davvero dell’Inter, la squadra che tramite il predecessore Diego Milito gli ha aperto le porte dell’Europa. Altrove, non è così. Le sceneggiate napoletane intorno a Victor Osimhen hanno generato un can can mediatico persino imbarazzante. Alla Juventus il presunto simbolo Leonardo Bonucci è stato coinvolto in un rovinoso lancio di stoviglie, con appuntamenti in tribunale per la prossima serie di ‘Un giorno in pretura’. Cose simili sono accadute altrove: qualcuno ricorda i giuramenti d’amore di Nicolò Zaniolo alla Roma o le promesse di eterna fedeltà di un certo Romelu Lukaku proprio alla Beneamata nerazzurra? Mi è già capitato di suggerire ai tifosi una sorta di rivoluzione copernicana: è inutile affezionarsi ai singoli, ai giocatori, ai campioni.

Sono tutti in transito, sono tutti, legittimamente, al servizio del miglior offerente. I soldi sono più forti delle passioni, punto e basta. Può piacere o non piacere, a noi gente comune non garba. Ma i fatti sono tremendamente cocciuti. Per questo, uno come Lautaro rappresenta, sempre per il momento, l’Utopia, con la maiuscola. Lui è l’Inter, come lo fu il connazionale Javier Zanetti. Fin quando dura, conviene goderselo".