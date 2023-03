Il giornalista Leo Turrini, tifoso interista, ha parlato così dell'episodio del gol di Kostic su Radio24: "La domenica peggiore per un interista ferrarista tra la Juve che vince a San Siro con un gol di mano e il disastro Ferrari in Arabia Saudita. Una squadra che perde 9 partite su 27 non ha giustificazioni, però domenica sono state introdotte regole pallavolistiche in Inter Juventus".