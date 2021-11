Turchia, Portogallo e Italia verso Qatar 2022. Kuntz: “Il playoff più duro”

Il ct dei turchi dopo il sorteggio: "Lo sviluppo della squadra da quando sono stato nominato selezionatore mi dà speranza"

Portogallo e Italia in finale, nella peggiore delle ipotesi: questi i due ostacoli altissimi che deve superare la Turchia ai playoff se vuole partecipare al Mondiale in Qatar. "Il percorso C è sicuramente il più difficile e il più duro - ha commentato Stefan Kuntz, ct dei turchi, dopo il sorteggio di Zurigo -. Ma lo sviluppo della squadra, dello staff e della Federazione da quando sono stato nominato selezionatore mi dà speranza. Il nostro desiderio sarebbe quello di riportare la partita più importante in casa per vedere cosa possiamo fare".