La Federcalcio turca ha annunciato la rosa dei convocati del ct Vincenzo Montella per le amichevoli che i Milli Takim affronteranno contro l'Ungheria il 22 marzo e l'Austria il 28 marzo. Ci sono quattro giocatori presenti per la prima volta in lista: si tratta di Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan e Muhammed Şengezer. Convocato, ovviamente, anche Hakan Calhanoglu.

Questa la lista completa:

Portieri: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Difensori: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadioğlu

Centrocampisti: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Attaccanti: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı