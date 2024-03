Domani, nella gara amichevole in programma all'Ernst-Happel-Stadion di Vienna contro l'Austria, la Nazionale turca avrà una faccia diversa da quella vista a Budapest venerdì scoros. Ad annunciarlo è il ct Vincenzo Montella, anticipando le sue mosse in conferenza stampa: "Farò alcuni cambiamenti - le parole dell'Aeroplanino -. L'Austria arriva da quattro vittorie fila, ha una squadra con un impianto di gioco preciso, giocheremo un altro test importante. La mia intenzione è mettere in campo giocatori diversi rispetto a venerdì, voglio vedere una squadra coraggiosa. Spero in una maggior precisione negli ultimi 20 metri".