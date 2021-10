Turchia, Kuntz si affida a Calhanoglu: all’interista le chiavi della Nazionale

In vista del match contro la Norvegia, il neo ct affiderà la gestione della manovra al calciatore nerazzurro

Stefan Kuntz, nuovo ct della Nazionale turca, in vista del cruciale match di qualificazione ai Mondiali 2022 contro la Norvegia ha in mente un piano ben definito, che vede al centro di tutto Hakan Calhanoglu. Secondo Sporx.com, tutti i piani per stanare gli scandinavi e il loro bomber Erling Haaland passano dal centrocampista dell'Inter, al quale Kuntz chiederà di prendere tutte le decisioni offensive.