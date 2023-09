"Sono arrabbiato perché il pareggio non ci soddisfa. Nel primo tempo dovevamo passare in vantaggio, non abbiamo sfruttato diverse occasioni". Queste dichiarazioni rilasciate a caldo da Hakan Calhanoglu, a margine dell'1-1 tra Turchia e Armenia, sono arrivate anche all'orecchio di ct Stefan Kuntz. Ovviamente stuzzicato in conferenza stampa dai giornalisti, curiosi di sapere come avesse reagito alle critiche mosse dal capitano alla squadra: "Ho parlato con tutti i giocatori, ho parlato anche con Hakan", ha spiegato il tecnico tedesco.