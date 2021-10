Turchia, Calhanoglu convocato per il doppio impegno con Norvegia e Lettonia

Il centrocampista dell'Inter nell'elenco del neo ct Kuntz per le due gare valide per le qualificazioni a Qatar 2022

Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu è stato selezionato da Stefan Kuntz, neo ct della Turchia, per il doppio impegno valevole per il gruppo G di qualificazione a Qatar 2022 contro Norvegia e Lettonia, in programma rispettivamente l'8 e l'11 ottobre. Ecco l'elenco completo: