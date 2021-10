Tuchel difende Lukaku: “Se avesse segnato all’80esimo parleremmo diversamente”

L'allenatore del Chelsea prende le parti del belga dopo le critiche piovute su di lui dopo il ko contro la Juve

Sono state diverse le critiche rivolte a Romelu Lukaku dopo il ko incassato dai campioni d'Europa allo Stadium per mano della Juventus. A prendere le parti dell'ex bomber nerazzurro è lo stesso Thomas Tuchel che in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Southampton ha detto: "Contro l'Arsenal è stato coinvolto e anche guardando al secondo tempo col il Tottenham ha partecipato ad alcune occasioni, dando un pallone a Werner in collaborazione con Mount. Nel calcio contano anche i legami e Romelu ne ha uno forte con Mount e Kovacic, si cercano e si capiscono. Con gli altri ancora no. Dobbiamo imparare e adattarci, creare e capirci meglio. Ci sono state altre gare in cui è stato coinvolto in pieno, poi ci sono gare come quella contro il City in cui è stato isolato, ma il merito è stato del City. Ci saranno sempre gare come quella contro la Juve, dove non ci sarà spazio. Queste partite ci sono ma non sono da prendere come esempio. Parleremmo in modo totalmente diverso se all'80' avesse segnato un gol che di solito fa. Sarebbe stato di nuovo decisivo. Sappiamo la situazione ma non c’è da preoccuparsi".