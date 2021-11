Tuchel: “Conte al Tottenham? Non posso commentare le scelte degli altri club”

Il manager del Chelsea: "Ho appreso dell'esonero di Nuno Espirito Santo, è una cosa che non fa mai piacere"

Thomas Tuchel, manager del Chelsea, ha preferito non commentare la notizia della firma imminente di Antonio Conte con il Tottenham, ma ha voluto esprimere la sua solidarietà a Nuno Espirito Santo, esonerato dopo il 3-0 fatale subito da Kane e compagni contro il Manchester United: "Ho appreso del suo esonero, è una cosa che non fa mai piacere - ha detto il tedesco -. Poi capite che non posso commentare le scelte degli altri club sugli allenatori e speculare su questo".