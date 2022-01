TS – Slitta la Supercoppa italiana: ipotesi 18 maggio

Inter e Juventus d'accordo sul rinvio della sfida in programma a San Siro il prossimo 12 gennaio

Nonostante le smentite ufficiali, la Supercoppa italiana non si giocherà il 12 gennaio. Lo sostiene Tuttosport. "La pandemia fa slittare anche la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, in programma a San Siro giovedì 12 gennaio. Le due squadre sono infatti d’accordo a posticipare la gara in primavera, quando ci saranno meno contagi (anche tra i giocatori, che avrebbero rischiato di saltare ) e si potrà così arrivare a una capienza del 70 o addirittura del 100% dello stadio, con una cornice di tifosi consona a una sfida che mette in palio una coppa. Salvare lo spettacolo, ma anche i conti: con la metà del pubblico a soffrire sarebbe l’incasso, con mancati ricavi stimati in almeno 1,5 milioni. A spingere per il posticipo anche gli sponsor che non vogliono un’edizione sottotono proprio per l’assenza di metà pubblico. Per l’ufficialità manca soltanto l’ok della Lega, che per ora «conferma la data del 12 gennaio salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio»: attende la richiesta scritta delle due squadre per ratificarla nel prossimo Consiglio. Semmai il problema sarà trovare una data disponibile ad aprile o a maggio, tra impegni di Champions e di Coppa Italia. Verrà fissata quando si conoscerà il destino delle due squadre: se entrambe dovessero andare avanti nelle due competizioni la prima data disponibile sarebbe il 18 maggio", si legge.