All'indomani del derby d'Italia, finito 1-1, non poteva mancare il commento di Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli e grande tifoso nerazzurro. "La partita di ieri sera non è stata bella ma ha dato segnali interessanti, con la Juve che è partita all’arrembaggio e l’Inter che ha subito con equilibrio. È mancata quella spinta creativa del centrocampo, poi il secondo tempo è stato tattico con le due squadre più preoccupate di non perdere" ha detto a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento,

Su Lautaro Martinez:

"Lui è la bandiera dell’Inter e vuole esserlo, che mi pare la cosa più importante. Da quando è tornato dal Mondiale è diventato il leader della squadra è maturato molto e poi ha delle capacità sotto rete che porta a questi risultati. Con caratteristiche diverse in questo momento lo metto soltanto dietro a Ronaldo il Fenomeno".