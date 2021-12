Ajax in trionfo dopo la vittoria sul Feyenoord: tutti festeggiano, meno Onana

Nel video postato da Tagliafico, si nota il portiere camerunese nascosto malinconicamente mentre i compagni si godevano la festa

Ajax accolto in maniera trionfale dai suoi tifosi dopo la vittoria contro il Feyenoord. I sostenitori festanti si sono lasciati andare a lanci di fuochi d'artificio e cori incessanti per celebrare il successo contro gli eterni rivali, festa alla quale si sono uniti tutti i giocatori dei Lancieri. Tranne uno: André Onana. Analizzando il video postato da Nicolas Tagliafico sul proprio profilo Instagram, l'editore del portale AjaxLife Floris Roos non ha potuto fare a meno di notare come il portiere camerunese si sia nascosto dietro una tendina, senza mostrare il minimo coinvolgimento.