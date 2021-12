Tricella: “Barella la più grande sorpresa del calcio italiano negli ultimi anni”

L'ex difensore del Verona: "Fa le due fasi, difensiva e offensiva, e gioca con spregiudicatezza e sicurezza"

Roberto Tricella, ex difensore di Inter, Verona e Juventus, commenta per Tutto Mercato Web la crescita del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella: "Barella è un centrocampista completo, fa le due fasi, difensiva e offensiva, e gioca con spregiudicatezza e sicurezza. E' in un gran periodo psico-fisico, è cresciuto e ora è su livelli alti che non vuol lasciare. Per me nel calcio italiano degli ultimi 2-3 anni è la più grossa sorpresa: è migliorato tatticamente ma anche tecnicamente. Vuol dire che è sul pezzo e si allena bene".