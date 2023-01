Il ritorno di Lukaku all'Inter si può considerare un flop? La domanda è stata girata dalla redazione di Sportmediaset a Riccardo Trevisani, che ha risposto in maniera approfondita: "Non è un flop, lo dicono i numeri: 268 gol in carriera a nemmeno 30 anni - il punto di vista del giornalista -. E' un giocatore che ha trascinato la squadra allo scudetto, due anni fa era l'Inter di Lukaku. Ora è un ragazzo in difficoltà, viene da un lunghissimo infortunio e ha bisogno di tempo per tornare a essere la furia pazzesca che era nel 2021.