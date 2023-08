Ospite negli studi di Sportmediaset, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha espresso parole importanti per Lautaro Martinez: "Lautaro è rimasto con voglia e volontà, ha segnato due gol nell'ultima amichevole - ha assicurato -. Quello che mi sembra di capire è che è rimasto con voglia, rifiutando i soldi dell'Arabia. Mi sembra un bel segnale per l'Inter in attesa di capire se arriverà qualcos'altro dal mercato dopo Thuram e Arnautovic", ha concluso.