Presente negli studi di 'Pressing', il giornalista Riccardo Trevisani commenta così il momento dell'Inter alla luce del 6-0 di ieri a Verona, proiettandosi anche sui prossimi scontro diretti decisivi: "Qual era l'attacco con la Salernitana? Lukaku-Correa. Qual era l'attacco la Fiorentina? Lukaku-Correa. Hai messo dentro Dzeko-Lautaro e hai vinto 6-0. Alla fine sono i giocatori che fanno la differenza ma messi in uno scacchiere che funziona. In questo momento vanno bene anche gli altri. Le prossime partite? Visto che è una scelta difficile mi baserei esclusivamente su quelli che sono i risultati e i risultati dicono che Dzeko l'Inter ha perso 3 partite su 22 in stagione, con nessun altro giocatore è così. Contro la Roma secondo me Inzaghi schiererà Lautaro-Correa e contro il Milan giocheranno Dzeko e Lautaro. A centrocampo tra Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu e Brozovic è difficile scegliere, forse al momento è difficile fare a meno di Calhanoglu dopo quel missile terra-aria col Verona. Certo se vedi l'Inter di stasera pensi: ma come le ha perse 11 partite? C'è differenza tra pareggiare 0-0 e perdere tutte queste partite".

Sulla svolta della stagione: "È stata la mano di Bremer, da quel rigore in poi è cambiato tutto, è tornato al gol Lukaku, poi c'è stata quella rissa finale che ha smosso qualcosa. Queste grandi partite ti possono svoltare la stagione, lo scorso anno col derby è successo in negativo, vediamo quest'anno cosa succederà".