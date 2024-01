Dagli studi di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani analizza quello che si preannuncia il lungo e sfiancante duello per lo Scudetto tra Inter e Juventus, che culminerà nella supersfida del prossimo 4 febbraio: "La mia favorita? Può essere il pareggio. Per me le due squadre penseranno principalmente a non perdere. Anche se guardando il calendario l'Inter avrà nella Supercoppa una distrazione importante con la Juve che può andare sopra in classifica.

Per i nerazzurri trovarsi dietro potrebbe essere psicologicamente difficile, però sa di dover recuperare una partita e ha grandi valori. E' una grande squadra, viaggia per i 96 punti però non bastano perché la Juve è ancora lì, forte di un entusiasmo che rende la squadra più forte di quello che è il livello tecnico. Ma per me lo scontro diretto sarà molto simile al secondo tempo della gara d'andata".