Inter-Atletico Madrid è una partita "bellissima già dal nome". Lo sostiene Riccardo Trevisani, intervenuto negli studi di SportMediaset per inquadrare la due giorni di Champions League che vedrà in campo anche i nerazzurri a San Siro: "È una sfida che ha mille intrecci: da Simeone che torna a San Siro fino al fatto che sono due squadre che giocano molto bene. L’Inter la vediamo: ha una differenza reti in campionato impressionante, sta dominando la Serie A. Ma la cosa sorprendente è che gioca bene anche l’Atletico, dopo 10 anni in cui era una squadra chiusa.

Rischiamo, tra virgolette, di vedere una bella partita. In una gara ad eliminazione diretta Simeone tornerà un pochino all’antico, ma la squadra gioca in modo simile all’Inter. Gioca a tre, usa le sovrapposizioni dei braccetti ed è una squadra più aperta e non a caso già otto volte in stagione ha fatto almeno tre gol a partita. Però qualcosa dietro concede, quindi per l’Inter ci sono possibilità. Soprattutto per un’Inter che ora in campionato può gestire le energie".