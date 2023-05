Riccardo Trevisani, in onda su SportMediaset, ha commentato gli sviluppi nerazzurri, tra presente e passato, con un occhio verso quel che accadrà: "L'Inter è quella che più di tutte avrebbe dovuto competere per il campionato e sta dimostrando in questa fase finale quanto forte sia. Il voto complessivo è 8,5 e può diventare anche più alto: rimane la macchia del campionato, ma è un meno che diventerebbe non particolarmente grave in caso di grande epilogo".