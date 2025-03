"Per il Napoli la prossima giornata sarà la migliore perché ci sarà lo scontro diretto tra Atalanta e Inter. Peggio di così per tutte non poteva esserci, mentre il Napoli invece starà seduto a godersela", ha detto Riccardo Trevisani a Studio Sport in merito alla prossima giornata di Serie A EniLive che vedrà cerchiato in rosso il big match tra Atalanta e Inter.

"L’Inter è sicuramente una rosa forte, una squadra che gioca sempre bene - ha continuato poi sui campioni d'Italia -. Inzaghi in questi quattro anni ha dato una continuità di gioco e di risultato importante, ma adesso è però stanca. È stanca sia per il numero di giocatori infortunati, tanti nello stesso ruolo ad esempio gli esterni di centrocampo, sia nel livello di alcuni giocatori. Calhanoglu ha fatto una grande partita, ma era da qualche mese che faceva fatica, Thuram è in campo ma ancora non è al meglio… C'è da lavorare. Il lavoro è tanto anche perché l’Inter, al di là dei gesti dei Inzaghi, sta veramente lottando per ogni competizione: ha il campionato sì, ma anche la Champions e la Coppa Italia".

