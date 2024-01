>Dagli studi di 'Pressing', Riccardo Trevisani pone l'accento sul gap esistente tra titolari e 'co-titolari' nell'attacco dell'Inter: "L'Inter ha un dislivello tra i titolari e le riserve in attacco abbastanza importante, e fossi un dirigente nerazzurro cercherei di corsa un profilo sul mercato che sia più vicino a Marcus Thuram e Lautaro Martinez che agli altri due. La partita di Marko Arnautovic è stata buona ma è chiaro che con Lautaro l'Inter gioca in maniera diversa, come lo stesso Thuram. Nello Luka Jovic che entra per Olivier Giroud nel Milan, o tra Valentin Castellanos e Ciro Immobile nella Lazio, non c'è l'abisso che vedo oggi nell'Inter".