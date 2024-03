Ospite negli studi di Sportmediaset, il giornalista Riccardo Trevisani analizza così l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "Le eliminazioni delle italiane sono molto diverse, sicuramente Lazio e Napoli non partivano da favorite contro Bayern Monaco e Barcellona, l'Inter aveva i favori del pronostici anche se io non ho mai visto una differenza schiacciante. Diciamo che era favorita 51 a 49. Pesa la gara dell'andata dove l'Inter doveva vincere 3-0, a Madrid ha pesato il Wanda Metropolitano e i cambi che Diego Simeone ha messo nel secondo tempo, la partita è stata vinta lì.

Questo deve far riflettere, dimostra che la terza-quarta della Liga può mettere in campo giocatori migliori di quanto non possa fare la capolista della Serie A, quindi dobbiamo rivalutare tutti i discorsi sulla rosa lunga. Sicuramente l'eliminazione agli ottavi macchia un po' la stagione perché c'erano le possibilità per passare il turno, ma non dimentichiamoci che questa squadra lo scorso anno è arrivata in finale e il valore resta", ha concluso.