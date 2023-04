Ospite nello studio di 'Sport Mediaset' su Italia 1, Riccardo Trevisani dice la sua sulla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 24 maggio a Roma tra Inter e Fiorentina: "L'Inter è arrivata ancora una volta in finale di Coppa Italia, e ancora una volta nelle gare con andata e ritorno sembra imbattibile. Aveva un po' faticato nell'andata a Torino, ha controllato nella gara di ritorno e vinto 1-0 con gol di Dimarco. Chiaramente arriva alla finale da favorita, è la squadra che l'ha vinta l'anno scorso e che nelle coppe va fortissimo. Ha palesato problemi in campionato, su quelli dovrà basarsi la Fiorentina. Basti pensare come sono andate le gare di campionato: la Fiorentina ha vinto a Milano, l'Inter ha vinto a Firenze.

Questo rende già l'idea dell'equilibrio, anche se sono state due partite diverse, con sette gol nel match d'andata e soltanto uno in quello di ritorno. Sarà altrettanto diversa la finale di Roma, e se da una parte per l'Inter è un'abitudine, dall'altra la Fiorentina non vince il trofeo da 22 anni e arrivare in finale è già un risultato straordinario per la squadra di Italiano. Credo che vedremo una bellissima partita. La favorita sulla carta è l'Inter, visto anche il suo trascorso nella competizione, ma la Fiorentina ha dimostrato di poterla battere un mese fa, addirittura a San Siro. Percentuali? 55 e 45".