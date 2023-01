Ospite delle frequenze di Radio 24, il telecronista Riccardo Trevisani ha elogiato Dzeko dopo l'ottima prestazione in Supercoppa: “In Europa si stanno accorgendo che i suoi 37 anni sono in realtà 32, può ancora giocare a grandi livelli per qualche tempo. È impressionante, vede la palla di Darmian per Barella e si mette in mezzo facendo il semplificatore di calcio. Mi manda fuori di testa, è come Benzema”.