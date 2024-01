Presente nello studio di Sportmediaset, Riccardo Trevisani analizza la settimana, appena iniziata, che porterà al derby d'Italia partendo dalle gare giocate dalle due squadre nel 22esimo turno di campionato in conclusione. "Lo scontro diretto tra Inter e Juventus è finalmente arrivato. Lo abbiamo aspettato ed è arrivato, poi difficilmente porterà un risultato roboante, sono sempre partite molto tirate che nessuna delle due vuole perdere, a maggior ragione con questa classifica. Dopo la partita di ieri le due squadre sono ancora più attaccate, è vero che l’Inter deve recuperare la gara contro l’Atalanta, ma sappiamo anche come è andata due anni fa con il Bologna. Questa vicinanza renderà vicine le squadre anche nella partita di domenica. Oggi inizia una settimana in cui si parlerà tantissimo anche dell’arbitro, delle responsabilità che avrà… Poi però la verità è che a parlare sarà il campo e il calcio. E il calcio ci dice che queste due squadre stanno facendo un campionato straordinario, entrambe rischiano di andare sopra i novanta punti ed è davvero impressionante e clamoroso.

Con l’Empoli pareggio brutto della Juventus, passo falso della squadra di Allegri che non cambia il suo rendimento fin qui, che resta straordinario, aiutato anche dal calendario. La Juve, c'è da dire, che è in una fase in cui ha potuto giocare partite in meno rispetto all’Inter che ha giocato Supercoppa e Champions, situazioni che portano stanchezza. Anche fino alla fine del mese quindi fino alla partita con l’Atalanta sono sei partite da giocare contro quattro. A parte lo scontro diretto la Juve non ha nomi roboanti, a differenza dell’Inter che ha anche Roma, Atletico Madrid, Atalanta… Quindi è ancora tutto aperto. Certo, la vittoria a Firenze rimette l’Inter in una condizione di vantaggio perché ha un punto in più, lo scontro diretto in casa e il recupero con l’Atalanta. Stiamo assistendo ad un campionato meraviglioso, veleni permettendo, vogliamo godercelo".