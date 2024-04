Chi sacrificheresti tra Barella e Bastoni, se fossi obbligato a farlo? Di fronte al quesito provocatorio di Stefano Borghi, Riccardo Trevisani ha replicato così durante la puntata di 'Taconazo' su Cronache di Spogliatoio: ""Devo scegliere per forza? Non posso scegliere Dumfries o Thuram?", ha detto ridendo il giornalista. Prima di aggiungere un lapidario: "Non rispondo alla domanda".