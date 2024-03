Intervenuto live in diretta Twitch con Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani è stato chiamato a rispondere sul percorso del Napoli di Calzona, che dal suo arrivo ha riaperto le speranze azzurre per la qualificazione in Champions League. "Io non vedo segnali di ripresa. C'è grande entusiasmo, ma l'Inter avrebbe dovuto vincere 2-0" ha detto duramente il giornalista di Mediaset tornando su Inter-Napoli della scorsa settimana.

"I nerazzurri hanno giocato meglio, hanno fatto 60 minuti di qualità e quantità e Meret è stato il migliore in campo. Il Napoli è venuto fuori alla distanza, ma ha fatto pochissimo" ha concluso Trevisani.