Riccardo Trevisani esprime il proprio pronostico sul doppio confronto di Champions League tra Bayern Monaco e Inter, il cui primo round andrà in scena domani all'Allianz Arena, per Sport Mediaset: "Poteva essere più squilibrata in favore dei tedeschi, ma i tanti infortuni del Bayern cambiano le percentuali. Anche se l'Inter, con una condizione atletica imperfetta, non è al meglio. Per cui, dico 55% Bayern Monaco e 45% Inter".