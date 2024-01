Riccardo Trevisani ha espresso il suo parere sulle necessità dell'Inter per questo mercato di gennaio ai microfoni di Radio Serie A con RDS: "Sapevo che l'Inter avesse interesse a fare sia Tajon Buchanan sia Mehdi Taremi; per il primo le condizioni contrattuali sono più facili, però continuo a pensare che l'Inter abbia più bisogno di un attaccante che di un esterno perché senza Lautaro Martinez il gioco è molto meno divertente. Mancano i suoi gol e anche Marcus Thuram ha fatto abbastanza male senza di lui.

Il dislivello è più elevato nel reparto offensivo che sul settore degli esterni, perché Alexis Sanchez non lo ritengo affidabile e Marko Arnautovic, pur essendo un giocatore tecnicamente mostruoso, non è un attaccante da livello Inter. Nel momento in cui ti ritrovi a perdere un giocatore per un mese, non puoi avere queste alternative; lo trovo in distonia con la profondità del resto della rosa".