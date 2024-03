Ospite della nuova puntata di 'DAZN Got Game', il format di DAZN dedicato al campionato italiano di pallacanestro, Andrés 'Toto' Forray, capitano della Dolomiti Energia Trentino Basket ha parlato tra le altre cose anche della sua passione per il calcio: "Sono molto appassionato come tutti gli argentini. Tifo il Racing Avellaneda, la squadra di Diego Milito e Lautaro Martinez. Per questo simpatizzo Inter, però essendo un fanatico di Diego Maradona in Italia tifo Napoli", spiega mostrando poi un termos tutto abbellito con immagini del Pibe de Oro.