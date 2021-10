Trentalange su Lazio-Inter: “Irrati ok. Non è il massimo vedere certe scene”

"Irrati ha fatto molto bene, basta violenza sugli arbitri", ha aggiunto

Intervenuto negli studi di ‘90° Minuto’, in onda su Rai 2, il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange ha detto la sua sugli episodi avvenuti in Lazio-Inter, in particolare sul caos che si è generato dopo il gol di Felipe Anderson: "Irrati ha fatto molto bene, in una mass confrontation bisogna uscire con due ammoniti, uno per parte - ha detto -. Per il mio ruolo non è il massimo vedere scene di questo tipo... Dobbiamo cambiare passo sull'argomento della violenza sugli arbitri, si sente parlare del disagio a livello di settore giovanile ma forse quello è vero è degli adulti".