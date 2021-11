Trentalange: “Dumfries su Alex Sandro era rigore. C’è stato un grave errore”

Il presidente dell'Aia: "Maresca in Roma-Milan? Non abbiamo detto che gli arbitri non sbagliano mai"

Christian Liotta

Il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange è stato protagonista dell'ultima puntata della 'Domenica Sportiva' di Rai2, durante la quale si è soffermato sui più recenti temi d'attualità legati al mondo arbitrale. Trentalange ha anche offerto la sua versione del comportamento di Marco Guida, addetto Var di Inter-Juventus, con l'arbitro Maurizio Mariani in occasione del contatto Denzel Dumfries - Alex Sandro: "Guida gli consiglia di andare a vedere e la chiave di lettura che è questo va considerato un grave errore, perché il contatto è da rigore".

Una settimana dopo, però, per un contrasto praticamente identico la Roma non si è vista assegnare un penalty da Fabio Maresca durante la gara col Milan: "Non abbiamo detto che non sbagliamo mai. Noi siamo disponibili anche a far sentire questo video e questo audio", la versione di Trentalange.