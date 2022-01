Trenitalia presenta un Frecciarossa speciale per la finale di Supercoppa

Il treno esposto quest'oggi a Milano Centrale. L'ad Corradi: "L'accordo con Lega Serie A ha fondamentale importanza"

Un Frecciarossa speciale per la Supercoppa Italiana: quest'oggi, sul binario 21 della stazione di Milano Centrale, un Frecciarossa 1000 con una particolare livrea realizzata appositamente per omaggiare la competizione di questa sera ha fatto bella mostra di sé. Lo speciale treno è stato presentato nel corso di un evento a cui hanno preso parte l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi , e il direttore business Alta velocità, Pietro Diamantini, in compagnia di due ospiti d’eccezione, bomber come Alessandro Del Piero e Christian Vieri che negli scorsi anni tanto hanno fatto esaltare i tifosi bianconeri e nerazzurri.

"Siamo particolarmente soddisfatti di questa partnership perché – ha spiegato l'ad Luigi Corradi – ci avviciniamo a tante persone appassionate di calcio per raccontare l’impegno di Trenitalia e Frecciarossa per un’autentica mobilità sostenibile e integrata. L’accordo con Lega Serie A assume anche una fondamentale importanza in un momento in cui il treno, mezzo green per eccellenza, è al centro di un nuovo modello di trasporto condiviso e collettivo".