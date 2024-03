Alla presenza di Matteo Trefoloni, assistente di Gianluca Rocchi, si analizza praticamente a caldo l’episodio del contatto in area tra Marcus Thuram ed Amir Rrahmani sul finale di Inter-Napoli, con l’audio originale dei dialoghi tra l'arbitro La Penna, il suo assistente e VAR: “Decisione molto buona, importante la comunicazione tra l’assistente Perrotti e l’arbitro La Penna, con l’assistente che dice chiaramente che per lui non c’è fallo perché Rrahmani è entrato sul pallone".

L'analisi prosegue: "Questo è un pacchetto arbitro-assistente, un lavoro di squadra che dà come risultato una giocata sul pallone che cambia direzione e un tocco sul piede che non può mai essere falloso”.